Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня, 24 ноября, прибудет в Закарпатье. Там он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также премьер встретится с представителями венгерской громады.

Об этом Петер Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Визит Петера Мадяра на Закарпатье: что известно

Во время поездки на Закарпатье Петер Мадьяр намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским и встретиться с лидерами венгерской громады.

"Сегодня я еду на Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской громады", — написал Мадьяр.

Это первый визит венгерского премьер-министра в Закарпатье с 2015 года. Вместе с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан Петер Мадьяр также посетит несколько венгерских учреждений.

Читайте также:

Что известно о встрече Мадяра с Зеленским

Накануне во время выступления в парламенте Петер Мадьяр назвал Россию агрессором, а Украину — жертвой. Тогда же он подтвердил намерение посетить Закарпатье, однако конкретной даты поездки не назвал.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал подготовку к встрече Владимира Зеленского с Петером Мадяром. Переговоры планировалось провести до конца ноября.

Скриншот сообщения Мадяра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что за последние шесть месяцев Украине и Венгрии удалось существенно улучшить двусторонние отношения. Об этом 16 ноября 2026 года заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Венгрии Анитой Орбан в Брюсселе.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Брюсселе 16 октября. Стороны обсудили вступление Украины в ЕС, дипломатические усилия по прекращению войны, торговлю и двусторонние отношения. Также лидеры договорились возобновить сотрудничество на различных уровнях и обменяться визитами.