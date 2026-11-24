Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні, 24 листопада, прибуде на Закарпаття. Там він планує провести переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Також прем’єр зустрінеться з представниками угорської громади.

Про це Петер Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Новини.LIVE.

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Візит Петера Мадяра на Закарпаття: що відомо

Під час поїздки на Закарпаття Петер Мадяр має намір провести переговори з Володимиром Зеленським та зустрітися з лідерами угорської громади.

"Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади", — написав Мадяр.

Це перший візит угорського прем’єр-міністра на Закарпаття з 2015 року. Разом із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан Петер Мадяр також відвідає кілька угорських закладів.

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Що відомо про зустріч Мадяра із Зеленським

Напередодні під час виступу в парламенті Петер Мадяр назвав Росію агресоркою, а Україну — жертвою. Тоді ж він підтвердив намір відвідати Закарпаття, однак конкретної дати поїздки не назвав.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував підготовку до зустрічі Володимира Зеленського з Петером Мадяром. Переговори планували провести до кінця листопада.

Скриншот повідомлення Мадяра/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за останні шість місяців Україні та Угорщині вдалося суттєво покращити двосторонні відносини. Про це 16 листопада 2026 року заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів із главою МЗС Угорщини Анітою Орбан у Брюсселі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів перші переговори з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі 16 жовтня. Сторони обговорили вступ України до ЄС, дипломатичні зусилля для завершення війни, торгівлю та двосторонні відносини. Також лідери домовилися відновити співпрацю на різних рівнях та обмінятися візитами.