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Главная Новости дня Первый транш из пакета на 90 млрд: Украина получила 3,9 млрд евро на оборону

Первый транш из пакета на 90 млрд: Украина получила 3,9 млрд евро на оборону

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 16:03
ЕС выделил Украине еще 3,9 млрд евро — куда направят средства
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило ещё 3,9 млрд евро в виде займа от ЕС. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Заем Украине от ЕС

Свириденко рассказала, что эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных нужд — производство украинских дронов, укрепление потенциала ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

По ее словам, это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

"25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же кредита. Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро", — сказала премьер-министр.

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В то же время пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что 30 июня она выплатила Украине часть первого транша оборонной составляющей кредита ЕС на 90 млрд евро.

"Европейская комиссия начинает сегодня выплату 3,9 млрд евро в качестве первого платежа в рамках первого транша объемом около 6 млрд евро, предназначенного для закупки беспилотников — ключевого потенциала, позволяющего Украине противостоять агрессивной войне России", — говорится в заявлении.

Как писали Новини.LIVE, ранее Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов. Средства будут направлены на закупку критически важного военного оборудования в США в рамках программы PURL.

В то же время Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет. Речь идет о новом пакете военной помощи.

финансовая помощь Юлия Свириденко ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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