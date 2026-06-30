ЄС передав Україні ще 3,9 млрд євро — куди спрямують кошти

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро позики від ЄС. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Позика Україні від ЄС

Свириденко розповіла, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних оборонних потреб — виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

За її словами, це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

"25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро", — сказала прем'єрка.

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Водночас пресслужба Єврокомісії повідомила, що 30 червня вона виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 млрд євро.

"Європейська комісія розпочинає сьогодні виплату 3,9 млрд євро як перший платіж у межах першого траншу обсягом близько 6 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників — ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії", — йдеться в заяві.

Як писали Новини.LIVE, раніше Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого військового обладнання у США в межах програми PURL.

Водночас Британія передасть Україні 150 тисяч дронів та понад 350 ракет. Йдеться про новий пакет військової допомоги.