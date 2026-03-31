Главная Новости дня Перцовский заявил, что в марте РФ поразила десятки локомотивов

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 23:59
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Россияне с марта усилили свои удары по железнодорожной инфраструктуре. Под оккупантов как инфраструктура Укрзализныци, в частности, станции и подстанции, так и непосредственно подвижной состав.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко рассказал глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский во вторник, 31 марта.

Атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру

Как отметил Перцовский, из-за активных вражеских ударов по железной дороге Украина усиливает свой протокол безопасности. При этом пытаются сохранить сообщение даже в прифронтовых общинах.

"Для нас принципиально сохранять сообщение, даже возвращать сообщение в некоторые прифронтовые общины, которые временно оставались без железной дороги, но при этом делать все, чтобы беречь жизнь и здоровье наших пассажиров", — подчеркнул Перцовский.

Он добавил, что для безопасности граждан Укрзализныця вводит много важных шагов. Иногда они могут влиять на комфорт пассажиров, однако на первом месте — безопасность.

Читайте также:

Перцовский также отметил, что с начала марта россияне поразили десятки локомотивов. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть транспорт в работу.

Как сообщали Новини.LIVE, Европейский Союз передал Укрзализныце крупную партию оборудования. Оно поможет обеспечить стабильное курсирование поездов. Это лишь часть более широкой программы ЕС по поддержке украинской железной дороги.

Также мы писали о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ почти 5 тысяч раз атаковала объекты Укрзализныци. По словам Александра Перцовского, интенсивность таких атак растет. Только с начала 2026 года РФ было около полутысячи ударов по железной дороге.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
