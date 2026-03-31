Перцовський заявив, що у березні РФ уразила десятки локомотивів

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Росіяни з березня посилили свої удари по залізничній інфраструктурі. Під окупантів як інфраструктура Укрзалізниці, зокрема, станції та підстанції, так і безпосередньо рухомий склад.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко розповів глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у вівторок, 31 березня.

Атаки РФ на залізничну інфраструктуру

Як зауважив Перцовський, через активні ворожі удари по залізниці Україна посилює свій протокол безпеки. При цьому намагаються зберегти сполучення навіть у прифронтових громадах.

"Для нас принципово зберігати сполучення, навіть повертати сполучення в деякі прифронтові громади, які тимчасово лишалися без залізниці, але при цьому робити все, щоб берегти життя і здоров'я наших пасажирів", — наголосив Перцовський.

Він додав, що задля безпеки громадян Укрзалізниця запроваджує багато важливих кроків. Інколи вони можуть впливати на комфорт пасажирів, однак на першому місці — безпека.

Читайте також:

Перцовський також зауважив, що з початку березня росіяни уразили десятки локомотивів. Фахівці працюють над тим, аби повернути транспорт у роботу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європейський Союз передав Укрзалізниці велику партію обладнання. Воно допоможе забезпечити стабільне курсування потягів. Це лише частина ширшої програми ЄС щодо підтримки української залізниці.

Також ми писали про те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ майже 5 тисяч разів атакувала об'єкти Укрзалізниці. За словами Олександра Перцовського, інтенсивність таких атак зростає. Лише з початку 2026 року РФ було близько пів тисячі ударів по залізниці.