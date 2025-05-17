Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Первые по объему помощи — Лубинец говорил с министром Эстонии arrow

Первые по объему помощи — Лубинец говорил с министром Эстонии

17 мая 2025 16:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Лубинец встретился с главой МИД Эстонии Цахкной - о чем говорили
Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец
Евгения Брюховецкая - редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 17 мая, встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Он поблагодарил страну за поддержку во время российского полномасштабного вторжения.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Лубинца и Цахкны

Во время встречи Лубинец поблагодарил правительство Эстонии за открытие Центра защиты прав человека в Житомире.

"Это очень важная инициатива, которая усиливает систему защиты прав украинских граждан в условиях полномасштабной войны", — отметил он.

Дмитро Лубінець і Маргус Цахкна на зустрічі - результати
Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Также Омбудсмен поблагодарил Эстонию за непоколебимую поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в международных форматах. Сейчас страна занимает первое место в мире по объему помощи Украине в соотношении к ВВП.

Україна й Естонія посилюють співпрацю в захисті прав людини
Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный отметил, что эта помощь включает не только финансовую и военную составляющую, но и участие в "Коалиции желающих".

null
Скриншот поста Лубинца

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о новой военной помощи для Украины.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал страны укреплять оборону из-за угрозы со стороны России.

Эстония военная помощь Дмитрий Лубинец война в Украине встреча
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама