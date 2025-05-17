Лубинец встретился с главой МИД Эстонии Цахкной - о чем говорили

Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 17 мая, встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Он поблагодарил страну за поддержку во время российского полномасштабного вторжения.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

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Во время встречи Лубинец поблагодарил правительство Эстонии за открытие Центра защиты прав человека в Житомире.

"Это очень важная инициатива, которая усиливает систему защиты прав украинских граждан в условиях полномасштабной войны", — отметил он.

Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Также Омбудсмен поблагодарил Эстонию за непоколебимую поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в международных форматах. Сейчас страна занимает первое место в мире по объему помощи Украине в соотношении к ВВП.

Дмитрий Лубинец и Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный отметил, что эта помощь включает не только финансовую и военную составляющую, но и участие в "Коалиции желающих".

Скриншот поста Лубинца

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о новой военной помощи для Украины.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал страны укреплять оборону из-за угрозы со стороны России.