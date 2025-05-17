Лубинец встретился с главой МИД Эстонии Цахкной - о чем говорили

Первые по объему помощи — Лубинец говорил с министром Эстонии
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 17 мая, встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Он поблагодарил страну за поддержку во время российского полномасштабного вторжения.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram.
Встреча Лубинца и Цахкны
Во время встречи Лубинец поблагодарил правительство Эстонии за открытие Центра защиты прав человека в Житомире.
"Это очень важная инициатива, которая усиливает систему защиты прав украинских граждан в условиях полномасштабной войны", — отметил он.
Также Омбудсмен поблагодарил Эстонию за непоколебимую поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в международных форматах. Сейчас страна занимает первое место в мире по объему помощи Украине в соотношении к ВВП.
Уполномоченный отметил, что эта помощь включает не только финансовую и военную составляющую, но и участие в "Коалиции желающих".
Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о новой военной помощи для Украины.
А премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал страны укреплять оборону из-за угрозы со стороны России.
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