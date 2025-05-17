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Перші за обсягом допомоги — Лубінець говорив з міністром Естонії

17 травня 2025 16:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Лубінець зустрівся з головою МЗС Естонії Цахкною — про що говорили
Дмитро Лубінець та Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
Євгенія Брюховецька - редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 17 травня, зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкна. Він подякував країні за підтримку під час російського повномасштабного вторгнення.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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Під час зустрічі Лубінець подякував уряду Естонії за відкриття Центру захисту прав людини в Житомирі.

"Це надзвичайно важлива ініціатива, яка посилює систему захисту прав українських громадян в умовах повномасштабної війни", — зазначив він.

Дмитро Лубінець і Маргус Цахкна на зустрічі - результати
Дмитро Лубінець та Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Також Омбудсмен подякував Естонії за непохитну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних форматах. Наразі країна посідає перше місце у світі за обсягом допомоги Україні у співвідношенні до ВВП.

Україна й Естонія посилюють співпрацю в захисті прав людини
Дмитро Лубінець та Маргус Цахкна. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Уповноважений зауважив, що ця допомога включає не лише фінансову й військову складову, а й участь у "Коаліції охочих".

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Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про нову військову допомогу для України.

А прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав країни зміцнювати оборону через загрозу з боку Росії.

Естонія військова допомога Дмитро Лубінець війна в Україні зустріч
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