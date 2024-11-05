Выборы в США. Фото: REUTERS/Reba Saldanha

В США, в крошечном городе Диксвиль-Нотч в Нью-Гэмпшире, уже объявили результаты голосования на выборах нового президента страны. Участие в голосовании приняли шесть человек.

Об этом сообщает CNN.

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Диксвилл-Нотч является традиционным городом, с которого начинаются выборы в стране. Фактически у населенного пункта нет городского головы. Он расположен вдоль американо-канадской границы в северной части Нью-Гэмпшира.

Там в первую очередь открывают избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени, что является своеобразной традицией с 1960 года, где все избиратели, имеющие право голоса, собираются в закрытом отеле Balsams Hotel в Диксвиль-Нотче, чтобы тайно проголосовать. После каждого голосования подсчитываются голоса и объявляются результаты за несколько часов до любого другого места, что делает его местом для национальных репортеров, которых часто там больше, чем избирателей.

В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.

Вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп набрали в этом городе по три голоса.

Напомним, в США тем временем Национальная гвардия готовится ввести войска в случае массовых беспорядков из-за выборов или инаугурации.

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