Вибори у США — як результати голосування вплинуть на Україну

Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Вже сьогодні, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори. Результати цього голосування значно вплинуть на Україну, адже від цього залежатиме, чи отримуватиме наша країна зброю, чи змусять її сідати за стіл переговорів.

Новини.LIVE зібрали інформацію про позицію щодо України двох кандидатів.

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Позиція Гарріс щодо України

Ще на початку своєї передвиборчої кампанії Камала Гарріс чітко висловила свою підтримку Україні і засудила вторгнення російського диктатора Володимира Путіна. Під час своїх промов вона завжди наголошувала на важливості захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідності забезпечення справедливості для українського народу.

Крім того, вона неодноразово підкреслювала важливість документування воєнних злочинів РФ і казала, що катувати людей, вбивати військовополонених та щоденно завдавати ударів по мирних українських містах просто неприпустимо.

Також для неї важлива міжнародна єдність задля підтримки України та продовження санкцій проти Росії. Загалом вона чітко висловила бажання побачити поразку Путіна та обіцяла продовжувати політику Байдена щодо військової допомоги Києву.

Камала Гарріс і Володимир Зеленський. Фото: ОП

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда, він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", — зазначила вона.

Водночас вона поділяє бачення українського президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни

Що буде, якщо Трамп стане президентом США

Інший кандидат на посаду американського президента — Дональд Трамп. Він неодноразово ставив під сумнів доцільність військової допомоги для України, бо переконаний, що "основну частину тягаря має нести Європа". Однак він завжди наголошував, що, коли стане новим президентом США, зможе закінчити війну в Україні за лічені дні, а Зеленського він називає "найкращим торговцем на Землі", оскільки щоразу той залишає США нібито з десятками мільярдів доларів. Через це його опонентка Гарріс звинувачувала його "у заграванні з диктатором".

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", — казала вона.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОП

Крім того, він завжди критикував політику Джо Байдена та закликав Україну до "мирних" переговорів з РФ. Також він має свій "план миру", де США мають зосередитися на дипломатії та проблемах у власній країні, а не втручатися у війни, які не дають прямої вигоди для Америки.

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки.