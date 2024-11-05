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Харрис или Трамп — как выборы в США повлияют на Украину

5 ноября 2024 08:48
Карина Приходько - Редактор
Выборы в США — как результаты голосования повлияют на Украину
Камала Харрис. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Карина Приходько - Редактор

Уже сегодня, 5 ноября, в США пройдут президентские выборы. Результаты этого голосования значительно повлияют на Украину, ведь от этого будет зависеть, будет ли наша страна получать оружие или ее заставят садиться за стол переговоров.

Новини.LIVE собрали информацию о позиции по отношению к Украине двух кандидатов.

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Позиция Харрис по отношению к Украине

Еще в начале своей предвыборной кампании Камала Харрис выразила свою поддержку Украине и осудила вторжение российского диктатора Владимира Путина. Во время своих речей она всегда отмечала важность защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость обеспечения справедливости для украинского народа.

Кроме того, она неоднократно подчеркивала важность документирования военных преступлений РФ и говорила, что пытать людей, убивать военнопленных и ежедневно наносить удары по мирным украинским городам — просто недопустимо.

Также для нее важно международное единство для поддержки Украины и продления санкций против России. В целом она выразила желание увидеть поражение Путина и обещала продолжать политику Байдена по военной помощи Киеву.

Гаррис и Зеленский
Камала Харрис и Владимир Зеленский. Фото: ОП

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу, он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", — отметила она.

В то же время она разделяет видение украинского Президента Владимира Зеленского по окончании войны

Что будет, если Трамп станет президентом США

Другой кандидат на пост американского президента — Дональд Трамп. Он неоднократно подвергал сомнению целесообразность военной помощи для Украины, поскольку он убежден, что "основную часть бремени должна нести Европа". Однако он всегда отмечал, когда он станет новым президентом США, он сможет закончить войну в Украине за считанные дни, а Зеленского он называет "лучшим торговцем на Земле", поскольку каждый раз покидает США якобы с десятками миллиардов долларов. Поэтому его оппонентка Харрис обвиняла его "в заигрывании с диктатором".

"Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", — говорила она.

Зеленский и Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Кроме того, он всегда критиковал политику Джо Байдена и призвал Украину к "мирным" переговорам с РФ. Также у него есть свой "план мира", где США должны сосредоточиться на дипломатии и проблемах в собственной стране, а не вмешиваться в войны, не дающие прямой выгоды для Америки.

Напомним, несмотря на то, что выборы в США уже сегодня, победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Кроме того, мы писали, что Камала Харрис и Дональд Трамп сравнялись за два дня до выборов. Опросы свидетельствуют, что они оба имеют по 49% поддержки.

Украина Дональд Трамп выборы в США 2024 Камала Харрис голосование

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