Вибори у США — в ДІсквіль-Нотч оголосили результати голосування

Вибори в США. Фото: REUTERS/Reba Saldanha

У США, у крихітному місті Діксвіль-Нотч у Нью-Гемпширі, вже оголосили результати голосування у виборах нового президента країни. Участь у голосуванні взяли шестеро осіб.

Про це повідомляє CNN.

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Діксвіл-Нотч є традиційним містом, з якого розпочинаються вибори в країні. Фактично населений пункт не має міського голови. Воно розташоване вздовж американсько-канадського кордону в північній частині Нью-Гемпшира.

Там найперше відкривають виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом, що є своєрідною традицією з 1960 року, де усі виборці, які мають право голосу, збираються в нині зачиненому готелі Balsams Hotel у Діксвіль-Нотчі, щоб таємно проголосувати. Після кожного голосування підраховуються голоси та оголошуються результати — за кілька годин до будь-якого іншого місця, що робить його місцем для національних репортерів, яких часто там більше, ніж виборців.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців та двоє незадекларованих виборців.

Віцепрезидентка Камала Харріс і колишній президент Дональд Трамп набрали у цьому місті по три голоси.

Нагадаємо, у США тим часом Національна гвардія готується ввести війська у разі масових заворушень через вибори або інавгурацію.

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