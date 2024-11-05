Вибори у США — в ДІсквіль-Нотч оголосили результати голосування

Перші результати виборів у США вже оголосили в крихітній громаді
У США, у крихітному місті Діксвіль-Нотч у Нью-Гемпширі, вже оголосили результати голосування у виборах нового президента країни. Участь у голосуванні взяли шестеро осіб.
Про це повідомляє CNN.
За кого проголосували у США
Діксвіл-Нотч є традиційним містом, з якого розпочинаються вибори в країні. Фактично населений пункт не має міського голови. Воно розташоване вздовж американсько-канадського кордону в північній частині Нью-Гемпшира.
Там найперше відкривають виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом, що є своєрідною традицією з 1960 року, де усі виборці, які мають право голосу, збираються в нині зачиненому готелі Balsams Hotel у Діксвіль-Нотчі, щоб таємно проголосувати. Після кожного голосування підраховуються голоси та оголошуються результати — за кілька годин до будь-якого іншого місця, що робить його місцем для національних репортерів, яких часто там більше, ніж виборців.
У голосуванні взяли участь четверо республіканців та двоє незадекларованих виборців.
Віцепрезидентка Камала Харріс і колишній президент Дональд Трамп набрали у цьому місті по три голоси.
Нагадаємо, у США тим часом Національна гвардія готується ввести війська у разі масових заворушень через вибори або інавгурацію.
Також ми пояснювали у статті, як вибори у США вплинуть на Україну та що обіцяють кандидати на пост президента країни.
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