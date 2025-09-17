Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Первые леди США и Британии выбрали платья в цветах флага Украины

Первые леди США и Британии выбрали платья в цветах флага Украины

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 23:49
Трамп в Британии — первые леди США и Великобритании выбрали платья в цветах флага Украины
Королева Камилла и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melvill

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с женой Меланией совершили визит в Великобританию. Там они встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Первые леди на государственный банкет выбрали платья в символических цветах.

Фото с банкета опубликовала Королевская семья в соцсети X в среду, 17 сентября.

Реклама
Читайте также:

Платья королевы Камиллы и Мелании Трамп

Зустріч короля Чарльза з Дональдом Трампом
Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

"В этот вечер король и королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, который состоялся в их честь в Виндзорском замке", — говорится в сообщении.

В то же время в сети заметили, что королева Камилла и Мелания Трамп выбрали платья в символических цветах. Их сравнили с флагом Украины.

Королева Камілла та Меланія Трамп
Первые леди Великобритании и США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В частности, королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В то же время первая леди США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс. Из аксессуаров Мелания Трамп выбрала стильные серьги, которые подчеркнули выразительность ее глаз.

Візит Трампа до Британії
Государственный банкет. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Напомним, Новини.LIVE собрали всю информацию о встрече Трампа с королем Чарльзом III в Великобритании.

А во время банкета король Чарльз сделал заявление о поддержке Украины. Он подчеркнул важность сдержать агрессию и сохранить мир.

США Великобритания Дональд Трамп король Чарльз ІІІ Королева Камилла Мелания Трамп
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации