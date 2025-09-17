Трамп в Британии — первые леди США и Великобритании выбрали платья в цветах флага Украины

Королева Камилла и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melvill

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с женой Меланией совершили визит в Великобританию. Там они встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Первые леди на государственный банкет выбрали платья в символических цветах.

Фото с банкета опубликовала Королевская семья в соцсети X в среду, 17 сентября.

Платья королевы Камиллы и Мелании Трамп

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

"В этот вечер король и королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, который состоялся в их честь в Виндзорском замке", — говорится в сообщении.

В то же время в сети заметили, что королева Камилла и Мелания Трамп выбрали платья в символических цветах. Их сравнили с флагом Украины.

Первые леди Великобритании и США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В частности, королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В то же время первая леди США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс. Из аксессуаров Мелания Трамп выбрала стильные серьги, которые подчеркнули выразительность ее глаз.

Государственный банкет. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Напомним, Новини.LIVE собрали всю информацию о встрече Трампа с королем Чарльзом III в Великобритании.

А во время банкета король Чарльз сделал заявление о поддержке Украины. Он подчеркнул важность сдержать агрессию и сохранить мир.