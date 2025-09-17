Трамп в Британии — первые леди США и Великобритании выбрали платья в цветах флага Украины

Первые леди США и Британии выбрали платья в цветах флага Украины
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с женой Меланией совершили визит в Великобританию. Там они встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Первые леди на государственный банкет выбрали платья в символических цветах.
Фото с банкета опубликовала Королевская семья в соцсети X в среду, 17 сентября.
Платья королевы Камиллы и Мелании Трамп
"В этот вечер король и королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, который состоялся в их честь в Виндзорском замке", — говорится в сообщении.
В то же время в сети заметили, что королева Камилла и Мелания Трамп выбрали платья в символических цветах. Их сравнили с флагом Украины.
В частности, королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В то же время первая леди США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс. Из аксессуаров Мелания Трамп выбрала стильные серьги, которые подчеркнули выразительность ее глаз.
А во время банкета король Чарльз сделал заявление о поддержке Украины. Он подчеркнул важность сдержать агрессию и сохранить мир.
