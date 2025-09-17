Король Чарльз сделал громкое заявление о поддержке Украины

Встреча Трампа и Короля Чарльза. Фото: Reuters

Король Чарльз выступил с заявлением в поддержку Украины. Он подчеркнул важность единства союзников перед угрозой тирании в Европе.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в среду, 17 сентября.

Король Чарльз о поддержке Украины

"Сегодня, когда тирания снова нависает над континентом, мы вместе с нашими партнерами должны объединиться, чтобы помочь Украине и остановить агрессию", — заявил британский монарх.

В этот момент президент США Дональд Трамп, присутствующий во время выступления, кивнул в подтверждение слов короля, демонстрируя солидарность с его позицией.

Напомним, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

До этого стало известно, что для Дональда Трампа в Великобритании подготовили самый большой церемониальный прием. В то же время накануне визита активисты устроили протест.