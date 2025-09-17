Трамп у Британії — перші леді США та Британії обрали сукні у кольорах прапора України

Королева Камілла та Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melvill

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом з дружиною Меланією здійснили візит до Великої Британії. Там вони зустрілися з королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Перші леді на державний банкет обрали сукні у символічних кольорах.

Фото з банкету опублікувала Королівська родина у соцмережі X у середу, 17 вересня.

Сукні королеви Камілли та Меланії Трамп

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

"Цього вечора король і королева вітали президента Трампа та першу леді Меланію Трамп на державному бенкеті, що відбувся на їхню честь у Віндзорському замку", — йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі помітили, що королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у символічних кольорах. Їх порівняли з прапором України.

Перші леді Британії та США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Зокрема, королева Камілла одягла стриману синю сукню, яку доповнила вишуканим кольє та брошкою. Водночас перша леді США обрала сукню жовтого кольору. Вона додала до неї світлий пояс. З аксесуарів Меланія Трамп обрала стильні сережки, які підкреслили виразність її очей.

Державний банкет. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали всю інформацію про зустріч Трампа з королем Чарльзом III у Великій Британії.

А під час банкету король Чарльз зробив заяву про підтримку України. Він наголосив на важливості стримати агресію та зберегти мир.