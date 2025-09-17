Відео
Перші леді США й Британії обрали сукні у кольорах прапора України

Перші леді США й Британії обрали сукні у кольорах прапора України

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 23:49
Трамп у Британії — перші леді США та Британії обрали сукні у кольорах прапора України
Королева Камілла та Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melvill

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом з дружиною Меланією здійснили візит до Великої Британії. Там вони зустрілися з королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Перші леді на державний банкет обрали сукні у символічних кольорах.

Фото з банкету опублікувала Королівська родина у соцмережі X у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Сукні королеви Камілли та Меланії Трамп

Зустріч короля Чарльза з Дональдом Трампом
Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп. Фото: x.com/RoyalFamily

"Цього вечора король і королева вітали президента Трампа та першу леді Меланію Трамп на державному бенкеті, що відбувся на їхню честь у Віндзорському замку", — йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі помітили, що королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у символічних кольорах. Їх порівняли з прапором України.

Королева Камілла та Меланія Трамп
Перші леді Британії та США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Зокрема, королева Камілла одягла стриману синю сукню, яку доповнила вишуканим кольє та брошкою. Водночас перша леді США обрала сукню жовтого кольору. Вона додала до неї світлий пояс. З аксесуарів Меланія Трамп обрала стильні сережки, які підкреслили виразність її очей.

Візит Трампа до Британії
Державний банкет. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали всю інформацію про зустріч Трампа з королем Чарльзом III у Великій Британії.

А під час банкету король Чарльз зробив заяву про підтримку України. Він наголосив на важливості стримати агресію та зберегти мир.

США Великобританія Дональд Трамп король Чарльз ІІІ Королева Камілла Меланія Трамп
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
