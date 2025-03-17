Перевод часов в 2025 году — когда нужно сделать

Мужчина переводит часы. Фото: iStock

В ночь на 30 марта 2025 года в Украине переведут часы на один час вперед. Это традиционно делают в воскресенье, чтобы люди смогли немного адаптироваться на выходных и почувствовали минимальное влияние.

Новини.LIVE сообщают о том, когда нужно перевести часы и почему это делают именно в воскресенье.

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Перевод часов в 2025 году

Ежегодно в последнее воскресенье марта в Украине и многих других странах переводят часы. Этот период выбрали не случайно. Именно выходной позволит привыкнуть к новому режиму перед рабочими днями. Перевод часов на час вперед в воскресенье должен минимально повлиять на рабочие и учебные процессы.

Переводят часы в три часа ночи. Это время также выбрали не случайно — большинство людей отдыхают, мало кто находится на работе или на улице. Так изменения в расписании транспорта, например, будут менее ощутимыми.

Мужчина выключает будильник. Фото: MedicalXpress

Споры из-за перевода часов

В Украине уже не один год продолжается дискуссия о целесообразности перевода часов. Сторонники отмены этого считают, что выгода от такой практики минимальна, а вот на здоровье людей это имеет значительное негативное влияние. Некоторые исследования действительно указывают на то, что перевод часов нарушает биологические ритмы и может приводить к ухудшению самочувствия у людей.

В Европе об отмене перевода часов заговорили еще в 2018 году. Европарламент даже проголосовал за это. В конце концов каждая страна получила право выбирать сама переводить часы или нет. Сейчас этот вопрос до конца до сих пор не решен, а большинство стран ЕС продолжают переводить часы. На сегодня более 70 стран в мире переводят часы, среди них - 27 стран ЕС.

В Украине споры о переводе часов шли не один год. Было несколько попыток сделать это, но они закончились неудачами. Дискуссия оживилась в 2024 году, когда спикер ВР Руслан Стефанчук снова поднял этот вопрос. В июле 2024 года парламент даже принял во втором чтении законопроект, который предусматривал, что Украина должна была в последний раз перевести часы на зимнее время 27 октября 2024 года и остаться на нем навсегда. Однако глава государства Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон.

Напомним, ранее мы писали о том, как организм реагирует на перевод часов. Изменение времени может вызвать трудности с засыпанием и утренними пробуждениями.

Также мы сообщали, с чего началась история перевода часов. Такую идею выдвинул посол США во Франции Бенджамин Франклин еще в 1784 году.