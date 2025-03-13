Переведення годинників 2025 — коли Україна переходить на літній час

Переведення годинника. Ілюстративне фото: pexels.com

Цьогоріч в Україні відбудеться перехід на літній час, який запланований на 30 березня. Того дня о 03:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Переведення годинників на літній час у 2025 році

Верховна Рада ще в серпні 2024 року ухвалила законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників та закріплення зимового часу як постійного. Однак станом на зараз Президент України Володимир Зеленський не підписав цей документ, тому він не набув чинності.

Це означає, що в останню неділю березня, цьогоріч це припадає на 30 березня, стрілки годинників треба перевести на годину вперед. Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, комп'ютери та планшети, автоматично змінюють час відповідно до налаштувань. Однак механічні годинники та деякі старі моделі мобільних телефонів потребують ручного переведення.

Які країни переводять годинники

Сезонне переведення годинників на літній і зимовий час діє у багатьох країнах світу, але не всюди. Станом на 2024 рік літній час використовують приблизно 70 країн. До переліку входять всі країни ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Ісландія. Крім того, в переліку є Північна Америка, Південна Америка, країни Азії.

Водночас є країни, які не переводять годинники, серед них:

Китай,

Індія,

Японія,

Південна Корея,

Росія (з 2014 року використовує постійний зимовий час),

Білорусь,

Бразилія (скасувала літній час у 2019 році),

Ісландія.

Як переведення годинників впливає на людей

Переведення годинників на літній і зимовий час має негативні наслідки для здоров’я, продуктивності та загального самопочуття людей. Зокрема:

порушення біологічного ритму;

підвищений рівень стресу;

збільшення кількості серцевих нападів та інсультів;

більше дорожніх аварій;

зниження продуктивності.

Водночас в цьому є і "плюси". До прикладу, у цей час більше природного світла, значна економія електроенергії та активності на свіжому повітрі

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року Україна перейшла на зимовий час. Тоді українці переводили годинники на годину назад.

Крім того, в українців запитали, що вони думають переведення годинників. Більшість громадян виступають за те, аби скасувати зміни часу.