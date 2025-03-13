Перевод часов 2025 — когда Украина переходит на летнее время

Перевод часов. Иллюстративное фото: pexels.com

В этом году в Украине состоится переход на летнее время, который запланирован на 30 марта. В тот день в 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед — на 04:00.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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Верховная Рада еще в августе 2024 года приняла законопроект об отмене сезонного перевода часов и закреплении зимнего времени как постоянного. Однако по состоянию на сейчас Президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот документ, поэтому он не вступил в силу.

Это означает, что в последнее воскресенье марта, в этом году это приходится на 30 марта, стрелки часов надо перевести на час вперед. Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры и планшеты, автоматически меняют время в соответствии с настройками. Однако механические часы и некоторые старые модели мобильных телефонов требуют ручного перевода.

Какие страны переводят часы

Сезонный перевод часов на летнее и зимнее время действует во многих странах мира, но не везде. По состоянию на 2024 год летнее время используют примерно 70 стран. В перечень входят все страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия. Кроме того, в списке есть Северная Америка, Южная Америка, страны Азии.

В то же время есть страны, которые не переводят часы, среди них:

Китай,

Индия,

Япония,

Южная Корея,

Россия (с 2014 года использует постоянное зимнее время),

Беларусь,

Бразилия (отменила летнее время в 2019 году),

Исландия.

Как перевод часов влияет на людей

Перевод часов на летнее и зимнее время имеет негативные последствия для здоровья, производительности и общего самочувствия людей. В частности:

нарушение биологического ритма;

повышенный уровень стресса;

увеличение количества сердечных приступов и инсультов;

больше дорожных аварий;

снижение производительности.

В то же время в этом есть и "плюсы". К примеру, в это время больше естественного света, значительная экономия электроэнергии и активности на свежем воздухе

Напомним, 27 октября 2024 года Украина перешла на зимнее время. Тогда украинцы переводили часы на час назад.

Кроме того, у украинцев спросили, что они думают о переводе часов. Большинство граждан выступают за то, чтобы отменить изменения времени.