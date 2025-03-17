Переведення годинників у 2025 році — коли потрібно зробити

Чоловік переводить годинник. Фото: iStock

В ніч проти 30 березня 2025 року в Україні переведуть годинники на одну годину вперед. Це традиційно роблять у неділю, аби люди змогли трохи адаптуватись на вихідних та відчули мінімальний вплив.

Новини.LIVE повідомляють про те, коли потрібно перевести годинники, та чому це роблять саме в неділю.

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Переведення годинників у 2025 році

Щороку в останню неділю березня в Україні та багатьох інших країнах переводять годинники. Цей період обрали не випадково. Саме вихідний дасть змогу звикнути до нового режиму перед робочими днями. Переведення годинників на годину вперед у неділю має мінімально вплинути на робочі й навчальні процеси.

Переводять годинник о третій ночі. Цей час також обрали не випадково — більшість людей відпочивають, мало хто перебуває на роботі чи на вулиці. Так зміни у розкладі транспорту, наприклад, будуть менше відчутними.

Чоловік вимикає будильник. Фото: MedicalXpress

Суперечки через переведення годинників

В Україні вже не один рік триває дискусія про доцільність переведення годинників. Прихильники скасування цього вважають, що вигода від такої практики мінімальна, а от на здоров'я людей це має значний негативний вплив. Деякі дослідження дійсно вказують на те, що переведення годинників порушує біологічні ритми та може призводити до погіршення самопочуття в людей.

У Європі про скасовування переведення годинників заговорили ще у 2018 році. Європарламент навіть проголосував за це. Зрештою кожна країна отримала право обирати сама переводити годинники чи ні. Наразі це питання до кінця досі не вирішено, а більшість країн ЄС продовжують переводити годинники. Станом на сьогодні понад 70 країн у світі переводять годинники, серед них — 27 країн ЄС.

В Україні суперечки щодо переведення годинників точились не один рік. Було кілька спроб зробити це, але вони закінчились невдачами. Дискусія пожвавилася у 2024 році, коли спікер ВР Руслан Стефанчук знову порушив це питання. У липні 2024 року парламент навіть ухвалив у другому читанні законопроєкт, який передбачав, що Україна мала востаннє перевести годинники на зимовий час 27 жовтня 2024 року та залишитися на ньому назавжди. Однак глава держави Володимир Зеленський досі не підписав закон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як організм реагує на переведення годинників. Зміна часу може спричинити труднощі із засинанням та ранковими пробудженнями.

Також ми повідомляли, з чого почалась історія переведення годинників. Таку ідею висунув посол США у Франції Бенджамін Франклін ще у 1784 році.