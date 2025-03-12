В Україні перейдуть на літній час — названо дату

Годинник. Фото: Pexels

Щороку навесні в Україні традиційно переводять годинники. Це відбувається в останню неділю березня, що у 2025 році припадає на 30 березня.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Переведення годинників на літній час у 2025 році

Так, зазначимо, що перехід на зимовий та літній час регулюється постановою Кабміну від 13 травня 1996 року. Восени він відбувається в останню неділю жовтня (на одну годину назад), а навесні в останню неділю березня (на годину вперед).

Цього року перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч проти 30 березня: о 3:00 за київським часом стрілки треба буде перевести на годину вперед — на 4:00.

Крайнє переведення стрілок відбулося 27 жовтня 2024 року, й воно мало стати останнім для України, оскільки 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників. У серпні його передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, але він його ще не підписав.

Як відомо, перехід на зимовий та літній час в Україні впровадили ще у 1981 році для економії електроенергії та раціонального використання світлового дня. Після набуття незалежності цю практику продовжили, хоча періодично виникали дискусії щодо доцільності переведення стрілок.

Вплив переведення годинників на людину

Переведення годинника. Ілюстративне фото: Freepik

Серед переваг переходу на літній час є довший світловий день у весняно-літній період, а також економія електроенергії. Однак зміна біологічного ритму викликає у людей стрес, а особливо чутливі мають погіршення самопочуття.

Організм звикає до стабільного режиму дня, а зміна часу може спричинити труднощі із засинанням та ранковими пробудженнями. Протягом перших днів після переведення годинників людина відчуває сонливість, дратівливість і зниження концентрації.

Нагадаємо, восени 2024 року українців запитали, що вони думають стосовно доцільності переведення годинників. Так, більша частина підтримала скасування цих заходів.

Також ми писали, що цього року весняне рівнодення відбудеться 20 березня.