В Украине перейдут на летнее время - названа дата

Часы. Фото: Pexels

Ежегодно весной в Украине традиционно переводят часы. Это происходит в последнее воскресенье марта, что в 2025 году приходится на 30 марта.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Перевод часов на летнее время в 2025 году

Так, отметим, что переход на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года. Осенью он происходит в последнее воскресенье октября (на один час назад), а весной в последнее воскресенье марта (на час вперед).

В этом году переход на летнее время в Украине состоится в ночь на 30 марта: в 3:00 по киевскому времени стрелки надо будет перевести на час вперед — на 4:00.

Крайний перевод стрелок состоялся 27 октября 2024 года и он должен был стать последним для Украины, поскольку 16 июля Верховная Рада приняла законопроект об отмене сезонного перевода часов. В августе его передали на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, но он его еще не подписал.

Как известно, переход на зимнее и летнее время в Украине внедрили еще в 1981 году для экономии электроэнергии и рационального использования светового дня. После обретения независимости эту практику продолжили, хотя периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода стрелок.

Влияние перевода часов на человека

Перевод часов. Иллюстративное фото: Freepik

Среди преимуществ перехода на летнее время является более длинный световой день в весенне-летний период, а также экономия электроэнергии. Однако изменение биологического ритма вызывает у людей стресс, а особенно чувствительные — страдают от ухудшения самочувствия.

Организм привыкает к стабильному режиму дня, а смена времени может вызвать трудности с засыпанием и утренними пробуждениями. В течение первых дней после перевода часов человек чувствует сонливость, раздражительность и снижение концентрации.

Напомним, осенью 2024 года украинцев спросили, что они думают о целесообразности перевода часов. Так, большая часть поддержала отмену этих мер.

Также мы писали, что в этом году весеннее равноденствие состоится 20 марта.