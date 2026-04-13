Перемирие закончилось: тысячи жителей Черниговской области остались без света

Девушка с телефоном во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Россияне в ночь на 13 апреля атаковали Черниговскую область, из-за чего тысячи людей теперь без света. Это произошло после того, как официально закончилось пасхальное "перемирие".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram АО "Черниговоблэнерго".

Блэкаут на Черниговщине после "перемирия"

Известно, что из-за вражеской атаки более десятка тысяч семей.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены более 12 тысяч абонентов этого же района", — говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 6 апреля враг также атаковал энергообъекты в Черниговской области. В связи с этим около 340 тысяч жителей региона остались без света.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне пасхальных праздников заявила, что энергетики сделают все возможное, чтобы люди в эти дни жили без отключений света.