Головна Новини дня Перемир'я закінчилось: тисячі жителів Чернігівщині залишились без світла

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 02:28
Дівчина з телефоном під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 13 квітня атакували Чернігівську область, через що тисячі людей тепер без світла. Це сталося після того, як офіційно закінчилося пасхальне "перемир'я".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram АТ "Чернігівобленерго".

Блекаут на Чернігівщині після "перемир'я"

Наразі відомо, що через ворожу атаку понад десяток тисяч сімей.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів цього ж району", — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 6 квітня ворог також атакував енергооб'єкти в Чернігівській області. У зв'язку з цим близько 340 тисяч мешканців регіону залишилися без світла.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко напередодні великодніх свят заявила, що енергетики зроблять усе можливе, щоб люди в ці дні жили без відключень світла.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
