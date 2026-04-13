Перемир'я закінчилось: тисячі жителів Чернігівщині залишились без світла

Росіяни в ніч проти 13 квітня атакували Чернігівську область, через що тисячі людей тепер без світла. Це сталося після того, як офіційно закінчилося пасхальне "перемир'я".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram АТ "Чернігівобленерго".

Блекаут на Чернігівщині після "перемир'я"

Наразі відомо, що через ворожу атаку понад десяток тисяч сімей.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів цього ж району", — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 6 квітня ворог також атакував енергооб'єкти в Чернігівській області. У зв'язку з цим близько 340 тисяч мешканців регіону залишилися без світла.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко напередодні великодніх свят заявила, що енергетики зроблять усе можливе, щоб люди в ці дні жили без відключень світла.