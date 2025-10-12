Перевод часов 2025 — когда Украина переходит на зимнее время

Девушка держит часы в руках. Иллюстративное фото: Freepik

В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад — с 04:00 на 03:00. Таким образом страна перейдет на зимнее время, которое продлится до весны 2026 года.

Переход на зимнее время в Украине — когда переводить часы

Итак, несмотря на длительные дискуссии об отмене перевода часов, Украина пока не отказалась от этого. Законопроект, который предусматривал оставить единое — зимнее — время, до сих пор не вступил в силу, ведь не был подписан президентом.

Согласно действующему постановлению Кабмина № 509, перевод времени осуществляется в последнее воскресенье октября — на час назад, и в последнее воскресенье марта — на час вперед.

Как переход на зимнее время влияет на здоровье

Специалисты отмечают, что даже незначительное изменение режима сна может негативно сказаться на самочувствии. Итак, из-за перехода на зимнее время возможны следующие риски для здоровья:

Нарушение сна. Изменение времени влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические "часы" человека. Из-за этого возможны бессонница, усталость, снижение концентрации.

Изменение времени влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические "часы" человека. Из-за этого возможны бессонница, усталость, снижение концентрации. Сердечно-сосудистые риски. В первые дни после перевода часов увеличивается риск инфарктов и повышения давления, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

В первые дни после перевода часов увеличивается риск инфарктов и повышения давления, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Психоэмоциональные изменения. Сокращение светового дня может способствовать появлению апатии, тревожности или симптомов сезонной депрессии.

Сокращение светового дня может способствовать появлению апатии, тревожности или симптомов сезонной депрессии. Снижение внимания. Водители и пешеходы в этот период должны быть особенно осторожными — из-за нарушения сна возрастает количество аварий и несчастных случаев.

Как легче адаптироваться к переходу на зимнее время

Чтобы переход не сказался на здоровье, медики советуют несколько простых шагов:

Подготовьте организм заранее. За несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше.

За несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше. Больше света. В первые дни после перехода старайтесь проводить время на солнце или у окна — это поможет "настроить" биоритмы.

В первые дни после перехода старайтесь проводить время на солнце или у окна — это поможет "настроить" биоритмы. Заботьтесь о качестве сна. Избегайте кофеина, тяжелой пищи и гаджетов перед сном.

Избегайте кофеина, тяжелой пищи и гаджетов перед сном. Сохраняйте стабильный режим. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Добавьте движения. Утренняя зарядка или короткая прогулка улучшат самочувствие и концентрацию.

Утренняя зарядка или короткая прогулка улучшат самочувствие и концентрацию. Слушайте свой организм. Если смена времени вызвала сильную усталость, раздражительность или бессонницу — дайте себе несколько дней на адаптацию или обратитесь к врачу.

Хотя перевод часов традиционно вызывает споры, эксперты отмечают: главное — подготовиться к изменениям заранее, и тогда организм легче перенесет переход на зимнее время.

