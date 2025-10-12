Перевод часов 2025 — когда Украина переходит на зимнее время

Переход на зимнее время в Украине — когда и что нужно знать
В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад — с 04:00 на 03:00. Таким образом страна перейдет на зимнее время, которое продлится до весны 2026 года.
Переход на зимнее время в Украине — когда переводить часы
Итак, несмотря на длительные дискуссии об отмене перевода часов, Украина пока не отказалась от этого. Законопроект, который предусматривал оставить единое — зимнее — время, до сих пор не вступил в силу, ведь не был подписан президентом.
Согласно действующему постановлению Кабмина № 509, перевод времени осуществляется в последнее воскресенье октября — на час назад, и в последнее воскресенье марта — на час вперед.
Как переход на зимнее время влияет на здоровье
Специалисты отмечают, что даже незначительное изменение режима сна может негативно сказаться на самочувствии. Итак, из-за перехода на зимнее время возможны следующие риски для здоровья:
- Нарушение сна. Изменение времени влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические "часы" человека. Из-за этого возможны бессонница, усталость, снижение концентрации.
- Сердечно-сосудистые риски. В первые дни после перевода часов увеличивается риск инфарктов и повышения давления, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
- Психоэмоциональные изменения. Сокращение светового дня может способствовать появлению апатии, тревожности или симптомов сезонной депрессии.
- Снижение внимания. Водители и пешеходы в этот период должны быть особенно осторожными — из-за нарушения сна возрастает количество аварий и несчастных случаев.
Как легче адаптироваться к переходу на зимнее время
Чтобы переход не сказался на здоровье, медики советуют несколько простых шагов:
- Подготовьте организм заранее. За несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше.
- Больше света. В первые дни после перехода старайтесь проводить время на солнце или у окна — это поможет "настроить" биоритмы.
- Заботьтесь о качестве сна. Избегайте кофеина, тяжелой пищи и гаджетов перед сном.
- Сохраняйте стабильный режим. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.
- Добавьте движения. Утренняя зарядка или короткая прогулка улучшат самочувствие и концентрацию.
- Слушайте свой организм. Если смена времени вызвала сильную усталость, раздражительность или бессонницу — дайте себе несколько дней на адаптацию или обратитесь к врачу.
Хотя перевод часов традиционно вызывает споры, эксперты отмечают: главное — подготовиться к изменениям заранее, и тогда организм легче перенесет переход на зимнее время.
