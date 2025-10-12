Переведення годинників 2025 — коли Україна переходить на зимовий час

Дівчина тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

В ніч із суботи на неділю, 26 жовтня 2025 року, українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад — з 04:00 на 03:00. Таким чином країна перейде на зимовий час, який триватиме до весни 2026 року.

Чоловік тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

Перехід на зимовий час в Україні — коли переводити годинники

Отже, попри тривалі дискусії щодо скасування переведення годинників, Україна поки не відмовилася від цього. Законопроєкт, який передбачав залишити єдиний — зимовий — час, досі не набув чинності, адже не був підписаний президентом.

Відповідно до чинної постанови Кабміну № 509, переведення часу здійснюється в останню неділю жовтня — на годину назад, і в останню неділю березня — на годину вперед.

Жінка переводить годинник. Ілюстративне фото: Freepik

Як перехід на зимовий час впливає на здоров’я

Фахівці зазначають, що навіть незначна зміна режиму сну може негативно позначитися на самопочутті. Отже, через перехід на зимовий час можливі наступні ризики для здоров'я:

Порушення сну. Зміна часу впливає на циркадні ритми — внутрішній біологічний "годинник" людини. Через це можливі безсоння, втома, зниження концентрації.

Зміна часу впливає на циркадні ритми — внутрішній біологічний "годинник" людини. Через це можливі безсоння, втома, зниження концентрації. Серцево-судинні ризики. У перші дні після переведення годинників збільшується ризик інфарктів та підвищення тиску, особливо в людей із хронічними захворюваннями.

У перші дні після переведення годинників збільшується ризик інфарктів та підвищення тиску, особливо в людей із хронічними захворюваннями. Психоемоційні зміни. Скорочення світлового дня може сприяти появі апатії, тривожності чи симптомів сезонної депресії.

Скорочення світлового дня може сприяти появі апатії, тривожності чи симптомів сезонної депресії. Зниження уваги. Водії та пішоходи у цей період мають бути особливо обережними — через порушення сну зростає кількість аварій та нещасних випадків.

Чоловік не може прокинутися через переведення годинників. Ілюстративне фото: Freepik

Як легше адаптуватися до переходу на зимовий час

Щоб перехід не позначився на здоров’ї, медики радять кілька простих кроків:

Підготуйте організм заздалегідь. За кілька днів до переведення годинників лягайте спати й прокидайтесь на 10–15 хвилин раніше.

За кілька днів до переведення годинників лягайте спати й прокидайтесь на 10–15 хвилин раніше. Більше світла. У перші дні після переходу намагайтеся проводити час на сонці або біля вікна — це допоможе "налаштувати" біоритми.

У перші дні після переходу намагайтеся проводити час на сонці або біля вікна — це допоможе "налаштувати" біоритми. Дбайте про якість сну. Уникайте кофеїну, важкої їжі та гаджетів перед сном.

Уникайте кофеїну, важкої їжі та гаджетів перед сном. Зберігайте стабільний режим. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні.

Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні. Додайте руху. Ранкова зарядка або коротка прогулянка покращать самопочуття та концентрацію.

Ранкова зарядка або коротка прогулянка покращать самопочуття та концентрацію. Слухайте свій організм. Якщо зміна часу спричинила сильну втому, дратівливість чи безсоння — дайте собі кілька днів на адаптацію або зверніться до лікаря.

Хоча переведення годинників традиційно викликає суперечки, експерти наголошують: головне — підготуватися до змін заздалегідь, і тоді організм легше перенесе перехід на зимовий час.

