Главная Новости дня Переход на зимнее время — дата, советы и влияние на организм

Переход на зимнее время — дата, советы и влияние на организм

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 05:14
Переход на зимнее время 2025 в Украине — когда переводим часы
Парень держит часы в руках. Иллюстративное фото: Freepik

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы перейдут на зимнее время. В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад — до 3:00.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:
Перехід на зимовий час 2025
Девушка держит часы в руках. Иллюстративное фото: Freepik

Когда и как переведут часы в Украине

Традиционно переход на зимнее время в Украине происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это приходится на ночь с 25 на 26 октября. Таким образом, украинцы смогут поспать на час дольше.

Изменение времени действует в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое предусматривает ежегодный перевод часов весной — на летнее время, и осенью — на зимнее.

Как переход на зимнее время влияет на организм

Медики отмечают, что даже один час разницы может временно нарушить привычный биоритм. Организму требуется 3-7 дней, чтобы адаптироваться к новому режиму.

Чаще всего в этот период люди испытывают сонливость, усталость, раздражительность и снижение концентрации. Особенно чувствительно реагируют дети, пожилые люди и те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Перехід на зимовий час 2025
Девушка переводит часы. Иллюстративное фото: Freepik

Как легче адаптироваться к зимнему времени

Чтобы при переходе на зимнее время уменьшить негативное влияние на здоровье, необходимо следовать следующим шагам:

  • За несколько дней до перевода часов ложитесь спать на 15-20 минут раньше;
  • Избегайте чрезмерного употребления кофе и алкоголя;
  • Проводите больше времени на свежем воздухе — дневной свет помогает быстрее привыкнуть к новому ритму;
  • Утром открывайте шторы или выходите на улицу — естественный свет стимулирует выработку серотонина;
  • Старайтесь придерживаться стабильного режима сна и питания.

Итак, перевод часов на зимнее время — привычная процедура для украинцев, но не все организмы одинаково реагируют на такие изменения. Чтобы легче пройти период адаптации, важно подготовиться заранее и придерживаться простых правил режима и отдыха.

Ранее мы информировали, какие ключевые моменты необходимо знать украинцам о переходе на зимнее время в 2025 году.

Также мы объясняли, как переход на зимнее время может влиять на здоровье, настроение и быт.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
