Переход на зимнее время 2025 в Украине — когда переводим часы

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы перейдут на зимнее время. В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад — до 3:00.

Когда и как переведут часы в Украине

Традиционно переход на зимнее время в Украине происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это приходится на ночь с 25 на 26 октября. Таким образом, украинцы смогут поспать на час дольше.

Изменение времени действует в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое предусматривает ежегодный перевод часов весной — на летнее время, и осенью — на зимнее.

Как переход на зимнее время влияет на организм

Медики отмечают, что даже один час разницы может временно нарушить привычный биоритм. Организму требуется 3-7 дней, чтобы адаптироваться к новому режиму.

Чаще всего в этот период люди испытывают сонливость, усталость, раздражительность и снижение концентрации. Особенно чувствительно реагируют дети, пожилые люди и те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как легче адаптироваться к зимнему времени

Чтобы при переходе на зимнее время уменьшить негативное влияние на здоровье, необходимо следовать следующим шагам:

За несколько дней до перевода часов ложитесь спать на 15-20 минут раньше;

Избегайте чрезмерного употребления кофе и алкоголя;

Проводите больше времени на свежем воздухе — дневной свет помогает быстрее привыкнуть к новому ритму;

Утром открывайте шторы или выходите на улицу — естественный свет стимулирует выработку серотонина;

Старайтесь придерживаться стабильного режима сна и питания.

Итак, перевод часов на зимнее время — привычная процедура для украинцев, но не все организмы одинаково реагируют на такие изменения. Чтобы легче пройти период адаптации, важно подготовиться заранее и придерживаться простых правил режима и отдыха.

