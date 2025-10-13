Перехід на зимовий час 2025 в Україні — коли переводимо годинники

Хлопець тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч на неділю, 26 жовтня 2025 року, українці перейдуть на зимовий час. О 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — до 3:00.

Дівчина тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

Коли і як переведуть годинники в Україні

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. Цьогоріч це припадає на ніч із 25 на 26 жовтня. Таким чином, українці зможуть поспати на годину довше.

Зміна часу діє відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка передбачає щорічне переведення годинників навесні — на літній час, і восени — на зимовий.

Як перехід на зимовий час впливає на організм

Медики зазначають, що навіть одна година різниці може тимчасово порушити звичний біоритм. Організм потребує 3–7 днів, аби адаптуватися до нового режиму.

Найчастіше в цей період люди відчувають сонливість, втому, дратівливість та зниження концентрації. Особливо чутливо реагують діти, літні люди та ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою.

Дівчина переводить годинник. Ілюстративне фото: Freepik

Як легше адаптуватися до зимового часу

Аби під час переходу на зимовий час зменшити негативний вплив на здоров'я, необхідно слідувати наступним крокам:

За кілька днів до переведення годинників лягайте спати на 15–20 хвилин раніше;

Уникайте надмірного вживання кави та алкоголю;

Проводьте більше часу на свіжому повітрі — денне світло допомагає швидше звикнути до нового ритму;

Вранці відкривайте штори або виходьте на вулицю — природне світло стимулює вироблення серотоніну;

Намагайтеся дотримуватися стабільного режиму сну та харчування.

Отже, переведення годинників на зимовий час — звична процедура для українців, але не всі організми однаково реагують на такі зміни. Щоб легше пройти період адаптації, важливо підготуватися заздалегідь і дотримуватися простих правил режиму та відпочинку.

