Україна
Перехід на зимовий час — дата, поради та вплив на організм

Перехід на зимовий час — дата, поради та вплив на організм

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 05:14
Перехід на зимовий час 2025 в Україні — коли переводимо годинники
Хлопець тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч на неділю, 26 жовтня 2025 року, українці перейдуть на зимовий час. О 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — до 3:00.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:
Перехід на зимовий час 2025
Дівчина тримає годинник в руках. Ілюстративне фото: Freepik

Коли і як переведуть годинники в Україні

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. Цьогоріч це припадає на ніч із 25 на 26 жовтня. Таким чином, українці зможуть поспати на годину довше.

Зміна часу діє відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка передбачає щорічне переведення годинників навесні — на літній час, і восени — на зимовий.

Як перехід на зимовий час впливає на організм

Медики зазначають, що навіть одна година різниці може тимчасово порушити звичний біоритм. Організм потребує 3–7 днів, аби адаптуватися до нового режиму.

Найчастіше в цей період люди відчувають сонливість, втому, дратівливість та зниження концентрації. Особливо чутливо реагують діти, літні люди та ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою.

Перехід на зимовий час 2025
Дівчина переводить годинник. Ілюстративне фото: Freepik

Як легше адаптуватися до зимового часу

Аби під час переходу на зимовий час зменшити негативний вплив на здоров'я, необхідно слідувати наступним крокам:

  • За кілька днів до переведення годинників лягайте спати на 15–20 хвилин раніше;
  • Уникайте надмірного вживання кави та алкоголю;
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі — денне світло допомагає швидше звикнути до нового ритму;
  • Вранці відкривайте штори або виходьте на вулицю — природне світло стимулює вироблення серотоніну;
  • Намагайтеся дотримуватися стабільного режиму сну та харчування.

Отже, переведення годинників на зимовий час — звична процедура для українців, але не всі організми однаково реагують на такі зміни. Щоб легше пройти період адаптації, важливо підготуватися заздалегідь і дотримуватися простих правил режиму та відпочинку.

Раніше ми інформували, які ключові моменти необхідно знати українцям про перехід на зимовий час у 2025 році.

Також ми пояснювали, як перехід на зимовий час може впливати на здоров'я, настрій та побут.

самопочуття Україна зима переведення годинника зимовий час годинник
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
