Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переход на зимнее время — дает ли выгоду экономикам Украины и ЕС

Переход на зимнее время — дает ли выгоду экономикам Украины и ЕС

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 05:14
Эксперты в Украине и ЕС отмечают, что переход на другое время вредит экономике и людям
Работник на производстве. Иллюстративное фото: DW

Как известно, в ночь с 25 на 26 октября 2025 года украинцы должны перевести стрелки часов на один час назад. Несмотря на принятый Верховной Радой законопроект №4201 об отмене сезонного перевода времени, документ до сих пор не подписан президентом. Эта традиция с переводом часов длится уже более сорока лет, но дает ли она экономическую выгоду и что с этим вопросом в Европе.

На это в своем материале отвечают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Экономическая целесообразность: миф или реальность?

Исторически переход на зимнее время вводился для рационального использования электроэнергии - в частности, в Великобритании еще в 1908 году. Идея заключалась в том, чтобы лучше согласовать рабочие часы с естественным светом, уменьшая потребность в искусственном освещении.

Однако в современных условиях эффективность этой практики вызывает все больше сомнений.

Эксперты отмечают, что энергетический эффект в Украине - минимальный. С развитием LED-освещения и автоматизированных систем энергосбережения, экономия электроэнергии из-за перевода часов стала почти незаметной.

Бизнес-процессы тоже плохо адаптируются к переводу стрелок. Большинство компаний работают по фиксированному графику, независимо от светового дня. Переход на зимнее время не меняет производительность, но может вызвать временную дезорганизацию.

А вот на работников изменение времени может повлиять негативно. Нарушение сна, снижение концентрации и настроения в первые дни после перехода могут влиять на эффективность труда, особенно в секторах, где требуется высокая точность и скорость реакции.

Европейский опыт: тенденция к отмене

В Европейском Союзе уже несколько лет продолжаются дискуссии об отмене сезонного перевода времени. В 2019 году Европарламент поддержал идею прекратить эту практику, позволив странам-членам самостоятельно выбрать постоянное время. Хотя окончательное решение до сих пор не реализовано, многие страны уже склоняются к отказу.

Исследования в ЕС показали, что экономическая выгода от "прыжка" во времени незначительна или отсутствует. Кроме того, есть негативное влияние на здоровье. Оно растет, особенно среди людей с хроническими заболеваниями.

В бизнесе усложняются логистические процессы. Особенно это касается трансграничных перевозок, когда страны имеют разное время.

Итак, переход на зимнее время в Украине в 2025 году - это больше традиция, чем экономическая необходимость. В современном мире, где технологии позволяют гибко управлять ресурсами, а бизнес работает глобально, сезонный перевод часов теряет актуальность. Европейский опыт подтверждает: экономика не выигрывает, а общество - теряет комфорт.

Возможно, пришло время Украине пересмотреть эту практику окончательно - не только на бумаге, но и в реальной жизни.

Ранее мы рассказывали, как влияет перевод часов на здоровье и быт. Перевод часов даже на один час имеет ощутимое влияние на организм и ежедневную жизнь человека.

Напомним, мы писали, как подготовить организм к переводу времени.

Украина Европа перевод часов зимнее время экономика часы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации