Эксперты в Украине и ЕС отмечают, что переход на другое время вредит экономике и людям

Работник на производстве. Иллюстративное фото: DW

Как известно, в ночь с 25 на 26 октября 2025 года украинцы должны перевести стрелки часов на один час назад. Несмотря на принятый Верховной Радой законопроект №4201 об отмене сезонного перевода времени, документ до сих пор не подписан президентом. Эта традиция с переводом часов длится уже более сорока лет, но дает ли она экономическую выгоду и что с этим вопросом в Европе.

На это в своем материале отвечают Новини.LIVE.

Экономическая целесообразность: миф или реальность?

Исторически переход на зимнее время вводился для рационального использования электроэнергии - в частности, в Великобритании еще в 1908 году. Идея заключалась в том, чтобы лучше согласовать рабочие часы с естественным светом, уменьшая потребность в искусственном освещении.

Однако в современных условиях эффективность этой практики вызывает все больше сомнений.

Эксперты отмечают, что энергетический эффект в Украине - минимальный. С развитием LED-освещения и автоматизированных систем энергосбережения, экономия электроэнергии из-за перевода часов стала почти незаметной.

Бизнес-процессы тоже плохо адаптируются к переводу стрелок. Большинство компаний работают по фиксированному графику, независимо от светового дня. Переход на зимнее время не меняет производительность, но может вызвать временную дезорганизацию.

А вот на работников изменение времени может повлиять негативно. Нарушение сна, снижение концентрации и настроения в первые дни после перехода могут влиять на эффективность труда, особенно в секторах, где требуется высокая точность и скорость реакции.

Европейский опыт: тенденция к отмене

В Европейском Союзе уже несколько лет продолжаются дискуссии об отмене сезонного перевода времени. В 2019 году Европарламент поддержал идею прекратить эту практику, позволив странам-членам самостоятельно выбрать постоянное время. Хотя окончательное решение до сих пор не реализовано, многие страны уже склоняются к отказу.

Исследования в ЕС показали, что экономическая выгода от "прыжка" во времени незначительна или отсутствует. Кроме того, есть негативное влияние на здоровье. Оно растет, особенно среди людей с хроническими заболеваниями.

В бизнесе усложняются логистические процессы. Особенно это касается трансграничных перевозок, когда страны имеют разное время.

Итак, переход на зимнее время в Украине в 2025 году - это больше традиция, чем экономическая необходимость. В современном мире, где технологии позволяют гибко управлять ресурсами, а бизнес работает глобально, сезонный перевод часов теряет актуальность. Европейский опыт подтверждает: экономика не выигрывает, а общество - теряет комфорт.

Возможно, пришло время Украине пересмотреть эту практику окончательно - не только на бумаге, но и в реальной жизни.

