Головна Новини дня Перехід на зимовий час — чи дає економічну вигоду Україні та ЄС

Перехід на зимовий час — чи дає економічну вигоду Україні та ЄС

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 05:14
Експерти в Україні та ЄС зазначають, що перехід на інший час шкодить економіці та людям
Працівник на виробництві. Ілюстративне фото: DW

Як відомо, у ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року українці повинні перевести стрілки годинників на одну годину назад. Попри ухвалений Верховною Радою законопроєкт №4201 про скасування сезонного переведення часу, документ досі не підписаний президентом. Ця традиція з переведенням годинників триває вже понад сорок років, але чи дає вона економічну вигоду і що з цим питанням у Європі.

На це у своєму матеріалі відповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Економічна доцільність: міф чи реальність?

Історично перехід на зимовий час запроваджувався для раціонального використання електроенергії — зокрема, у Великій Британії ще у 1908 році. Ідея полягала в тому, щоб краще узгодити робочі години з природним світлом, зменшуючи потребу в штучному освітленні.

Однак у сучасних умовах ефективність цієї практики викликає дедалі більше сумнівів.

Експерти зазначають, що енергетичний ефект в Україні — мінімальний. З розвитком LED-освітлення та автоматизованих систем енергоощадження, економія електроенергії через переведення годинників стала майже непомітною.

Бізнес-процеси теж погано адаптуються до переведення стрілок. Більшість компаній працюють за фіксованим графіком, незалежно від світлового дня. Перехід на зимовий час не змінює продуктивність, але може спричинити тимчасову дезорганізацію.

А от на працівників зміна часу може вплинути негативно. Порушення сну, зниження концентрації та настрою в перші дні після переходу можуть впливати на ефективність праці, особливо в секторах, де потрібна висока точність і швидкість реакції.

Європейський досвід: тенденція до скасування

У Європейському Союзі вже кілька років тривають дискусії щодо скасування сезонного переведення часу. У 2019 році Європарламент підтримав ідею припинити цю практику, дозволивши країнам-членам самостійно обрати постійний час. Хоча остаточне рішення досі не реалізоване, багато країн вже схиляються до відмови.

Дослідження в ЄС показали, що економічна вигода від "стрибання" у часі незначна або відсутня. Крім того, є негативний вплив на здоров’я. Він зростає, особливо серед людей з хронічними захворюваннями.

В бізнесі ускладнюються логістичні процеси. Особливо це стосується транскордонних перевезень, коли країни мають різний час.

Отже, перехід на зимовий час в Україні у 2025 році — це більше традиція, ніж економічна необхідність. У сучасному світі, де технології дозволяють гнучко керувати ресурсами, а бізнес працює глобально, сезонне переведення годинників втрачає актуальність. Європейський досвід підтверджує: економіка не виграє, а суспільство — втрачає комфорт.

Можливо, настав час Україні переглянути цю практику остаточно — не лише на папері, а й у реальному житті.

Раніше ми розповідали, як впливає переведення годинників на здоров’я та побут. Переведення годинників навіть на одну годину має відчутний вплив на організм і щоденне життя людини.

Нагадаємо, ми писали, як підготувати організм до переведення часу.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
