Когда в Украине переводят часы на летнее время

Мужчина держит часы. Фото: Freepik

В этом году украинцы будут переводить свои часы на летнее время в последнее воскресенье марта. Это необходимо будет сделать в ночь с 29 на 30 марта.

Об этом информируют Новини.LIVE

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Когда в Украине переводят часы

Итак, в этом году в ночь на 30 марта граждане Украины должны перевести свои часы на час вперед. Переход на летнее время состоится в 03:00 ночи.

Отметим, что на большинстве электронных устройств состоится автоматический перевод. Зато украинцам, имеющим механические часы все же придется настроить их самостоятельно.

Напомним, что в Украине часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта — на летнее время. А также последнее воскресенье октября — на зимнее время. В прошлый раз украинцы переводили часы 27 октября 2024 года.

Еще в 1981 году Украина официально ввела смену времени на зимнее и летнее. Тогда это объяснялось необходимостью экономить электроэнергию.

Стоит заметить, что в Украине зимний перевод часов должен был бы стать последним. В июле 2024 года Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. В августе документ направили на подпись президенту, но он его не подписал.

Почему перевод часов происходит в воскресенье

Выходной для перевода часов выбрали не просто так. Это обусловлено тем, что в выходной день людям легче адаптироваться к смене времени.

Итак, перевод часов в выходной день уменьшает влияние на биоритмы. Зато если переводить часы в ночь на понедельник, то это создаст дополнительный стресс перед началом рабочей недели. Зато воскресенье позволяет организму постепенно привыкнуть к новому распорядку.

Кроме этого, в ночь с субботы на воскресенье наблюдается наименьшая нагрузка на транспорт. Поэтому перевод часов именно в это время не вызывает существенных сбоев в расписании.

Ранее мы сообщали, что в мире все чаще страны отказываются от перевода часов. Следовательно, сейчас из 200 стран мира только 60 продолжают менять время дважды в год.

В то же время ученые отмечают, что отказ от этой традиции может привести к проблемам со здоровьем, снижению производительности и даже угрозам для безопасности.