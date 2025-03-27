Коли в Україні переводять годинники на літній час

Чоловік тримає годинник. Фото: Freepik

Цьогоріч українців переводитимуть свої годинники на літній час в останню неділю березня. Це необхідно буде зробити у ніч з 29 на 30 березня.

Про це інформують Новини.LIVE

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Коли в Україні переводять годинники

Отже, цьогоріч в ніч проти 30 березня громадяни України мають перевести свої годинники на годину вперед. Перехід на літній час відбудеться о 03:00 ночі.

Зазначимо, що на більшості електронних пристроїв відбудеться автоматичне переведення. Натомість українцям, які мають механічні годинники все ж доведеться налаштувати їх самостійно.

Нагадаємо, що в Україні годинник переводять двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час. А також останню неділю жовтня — на зимовий час. Минулого разу українці переводили годинники 27 жовтня 2024 року.

Ще у 1981 році Україна офіційно запровадила зміну часу на зимовий і літній. Тоді це пояснювалося необхідністю заощаджувати електроенергію.

Варто зауважити, що в Україні зимове переведення годинників мало б стати останнім. У липні 2024 року Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. У серпні документ направили на підпис президенту, але він його не підписав.

Чому переведення годинників відбувається у неділю

Вихідний для переведення годинників обрали не просто так. Це обумовлено тим, що у вихідний день людям легше адаптуватися до зміни часу.

Отже, переведення годинників у вихідний день зменшує вплив на біоритми. Натомість якщо переводити годинники у ніч проти понеділка, то це створить додатковий стрес перед початком робочого тижня. Натомість неділя дає змогу організму поступово звикнути до нового розпорядку.

Крім цього, у ніч із суботи на неділю спостерігається найменше навантаження на транспорт. Тому переведення годинників саму у цей час не спричиняє суттєвих збоїв у розкладі.

Раніше ми повідомляли, що у світів дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, наразі із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Водночас науковці зазначають, що відмова від цієї традиції може призвести до проблем зі здоров'ям, зниження продуктивності та навіть загроз для безпеки.