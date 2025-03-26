Чи переходитиме Україна на літній час наприкінці березня 2025 року

Чоловік переводить стрілку годинника. Фото ілюстративне: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Згідно з рішенням, яке Верховна Рада ухвалила в серпні 2024 року, сезонне переведення годинників мали скасувати. Попри це, переходити на літній час цьогоріч українцям, скоріш за все, все-таки доведеться.

Чому, попри рішення Верховної Ради, українці переводитимуть годинники та коли це потрібно робити — пояснюють Новини.LIVE.

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Законопроєкт щодо скасування сезонного переведення годинників і встановлення постійного зимового часу досі чекає на підпис президента України. Якщо Володимир Зеленський не підпише документ до кінця березня, українці, як і в попередні роки, перейдуть на літній час. У такому разі перевести стрілки годинників на годину вперед потрібно буде 30 березня о 03:00. Налаштовувати потрібно здебільшого механічні години: сучасні електронні пристрої коригують час автоматично.

Нагадаємо, багато країн світу відмовилися від переведення годинників. Із 200 країн двічі на рік змінюють час лише 60.

Також ми повідомляли, чому переведення годинників в Україні відбудеться в неділю. Цей день для більшості людей є вихідним, тому вплив зміни часу на біоритми буде менш відчутним.