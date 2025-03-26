Будет ли Украина переходить на летнее время в конце марта 2025 года

Мужчина переводит стрелку часов. Фото иллюстративное: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Согласно решению, которое Верховная Рада приняла в августе 2024 года, сезонный перевод часов должны были отменить. Несмотря на это, переходить на летнее время в этом году украинцам, скорее всего, все-таки придется.

Почему, несмотря на решение Верховной Рады, украинцы будут переводить часы и когда это нужно делать — объясняют Новини.LIVE.

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Переход Украины на летнее время в 2025 году

Законопроект об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного зимнего времени до сих пор ждет подписи президента Украины. Если Владимир Зеленский не подпишет документ до конца марта, украинцы, как и в предыдущие годы, перейдут на летнее время. В таком случае перевести стрелки часов на час вперед нужно будет 30 марта в 03:00. Настраивать нужно в основном механические часы: современные электронные устройства корректируют время автоматически.

Напомним, многие страны мира отказались от перевода часов. Из 200 стран дважды в год меняют время только 60.

Также мы сообщали, почему перевод часов в Украине состоится в воскресенье. Этот день для большинства людей является выходным, поэтому влияние смены времени на биоритмы будет менее ощутимым.