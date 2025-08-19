Переговоры лидеров в Белом доме — Кир Стармер заявил о прогрессе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встреча в Белом доме между лидерами США и Европы привела к прогрессу в достижении мира. Также есть прорыв по гарантиям безопасности.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Читайте также:

Ключевые достижения переговоров в Белом доме

Стармер заявил, что встреча в Белом доме 18 августа привела к "прорыву" относительно гарантий безопасности. Он подчеркнул, если будет мир, то "его обязательно будут придерживаться".

Кроме того, премьер рассказал, что уже вскоре состоится двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. После этого состоится трехсторонний саммит двух лидеров вместе с президентом США Дональдом Трампом.

"Это действительно важно, потому что это настоящее признание принципа, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без Украины", — сказал Стармер.

В то же время издание отмечает, что пока точно очерченные гарантии безопасности неизвестны.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal заявило, что Зеленский готов говорить о территориях на переговорах.

Кроме того, Марко Рубио также заявил о прогрессе по завершению войны. Он отметил, что переговоры впервые за три года "принесли результат".