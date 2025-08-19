Переговори лідерів у Білому домі — Кір Стармер заявив про прогрес

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч у Білому домі між лідерами США та Європи призвела до прогресу у досягненні миру. Також є прорив щодо гарантій безпеки.

Про це пише CNN.

Ключові здобутки переговорів у Білому домі

Стармер заявив, що зустріч у Білому домі 18 серпня призвела до "прориву" щодо гарантій безпеки. Він наголосив, якщо буде мир, то "його обов'язково будуть дотримуватися".

Крім того, прем'єр розповів, що вже незабаром відбудеться двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього відбудеться тристоронній саміт двох лідерів разом із президентом США Дональдом Трампом.

"Це справді важливо, бо це справжнє визнання принципу, що жодні рішення щодо України не можуть бути прийняті без України", — сказав Стармер.

Водночас видання зазначає, що наразі точно окреслені гарантії безпеки невідомі.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal заявило, що Зеленський готовий говорити про території на переговорах.

Крім того, Марко Рубіо також заявив про прогрес щодо завершення війни. Він зазначив, що переговори вперше за три роки "принесли результат".