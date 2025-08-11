Почему Китай на стороне России в переговорах по завершению войны в Украине

Переговоры Трампа и Путина — чего ожидает Китай
Китай наблюдает за тем, как президент Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании войны в Украине. От того, как США урегулируют войну, зависит судьба Тайваня.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Politico.
От переговоров Трампа и Путина зависит судьба Тайваня
"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань падет", — пояснил американский политик.
Также Грэм выразил надежду, что Украина будет участником переговоров, которые Трамп проведет с диктатором Путиным на Аляске.
"Хорошая сделка — это такая, которая гарантирует: 2022 год не повторится. Главная цель — поставить точку в войне навсегда... Возможны определенные обмены территориями, но только после того, как будут получены реальные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России", — заявил сенатор.
Грэм подчеркнул, что цель Трампа — не унизить Путина, а достичь договоренности, которая не приведет к новой войне.
"Президент Трамп намерен завершить войну так, чтобы предотвратить не только новое вторжение в Украину", — добавил он.
Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.
Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.
В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.
Читайте Новини.LIVE!