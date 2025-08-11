Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры Трампа и Путина — чего ожидает Китай

Переговоры Трампа и Путина — чего ожидает Китай

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 09:47
Почему Китай на стороне России в переговорах по завершению войны в Украине
Линдси Грэм. Фото: Reuters

Китай наблюдает за тем, как президент Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании войны в Украине. От того, как США урегулируют войну, зависит судьба Тайваня.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Politico.

Реклама
Читайте также:

От переговоров Трампа и Путина зависит судьба Тайваня

"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань падет", — пояснил американский политик.

Также Грэм выразил надежду, что Украина будет участником переговоров, которые Трамп проведет с диктатором Путиным на Аляске.

"Хорошая сделка это такая, которая гарантирует: 2022 год не повторится. Главная цель поставить точку в войне навсегда... Возможны определенные обмены территориями, но только после того, как будут получены реальные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России", — заявил сенатор.

Грэм подчеркнул, что цель Трампа — не унизить Путина, а достичь договоренности, которая не приведет к новой войне.

"Президент Трамп намерен завершить войну так, чтобы предотвратить не только новое вторжение в Украину", — добавил он.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.

Китай владимир путин Дональд Трамп Тайвань война в Украине Линдси Грэм
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации