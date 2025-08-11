Почему Китай на стороне России в переговорах по завершению войны в Украине

Линдси Грэм. Фото: Reuters

Китай наблюдает за тем, как президент Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании войны в Украине. От того, как США урегулируют войну, зависит судьба Тайваня.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Politico.

"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань падет", — пояснил американский политик.

Также Грэм выразил надежду, что Украина будет участником переговоров, которые Трамп проведет с диктатором Путиным на Аляске.

"Хорошая сделка — это такая, которая гарантирует: 2022 год не повторится. Главная цель — поставить точку в войне навсегда... Возможны определенные обмены территориями, но только после того, как будут получены реальные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России", — заявил сенатор.

Грэм подчеркнул, что цель Трампа — не унизить Путина, а достичь договоренности, которая не приведет к новой войне.

"Президент Трамп намерен завершить войну так, чтобы предотвратить не только новое вторжение в Украину", — добавил он.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.