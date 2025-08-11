Чому Китай на боці Росії у перемовинах щодо завершення війни в Україні

Переговори Трампа і Путіна — на що очікує Китай
Китай спостерігає за тим, як президент Дональд Трамп наполягає на дипломатичному врегулюванні війни в Україні. Від того, як США врегулюють війну, залежить доля Тайваню.
Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, пише Politico.
Від переговорів Трампа і Путіна залежить доля Тайваню
"Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань паде", — пояснив американський політик.
Також Грем висловив сподівання, що Україна буде учасником переговорів, які Трамп проведе з диктатором Путіним на Алясці.
"Хороша угода — це така, що гарантує: 2022 рік не повториться. Головна мета — поставити крапку у війні назавжди... Можливі певні обміни територіями, але тільки після того, як будуть отримані реальні гарантії безпеки для України, щоб запобігти новій агресії з боку Росії", — заявив сенатор.
Грем наголосив, що мета Трампа — не принизити Путіна, а досягти домовленості, яка не призведе до нової війни.
"Президент Трамп має намір завершити війну так, щоб запобігти не лише новому вторгненню в Україну", — додав він.
Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа із Путіним в американському штаті Аляска.
Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.
Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, чого очікувати на переговорах від Трампа.
Читайте Новини.LIVE!