Костенко высказался о возможности передачи атомных электростанций

Запорожская АЭС. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Украины пяти созывов Юрий Костенко прокомментировал возможность передачи атомных электростанций. По его словам, юридически это нельзя сделать, пока действует украинское законодательство.

Об этом Юрий Костенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 марта.

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Передача украинских атомных электростанций

Костенко отметил, что украинские атомные станции — это государственная собственность, поэтому передача их в частные или иностранные руки запрещена законом.

"Это государственная собственность. Есть закон об использовании ядерной энергии и безопасности. Пока украинское законодательство этого не допускает", — сказал Костенко.

Среди других трудностей на ЗАЭС:

отсутствие надлежащего контроля над станцией;

дефицит персонала;

разрушенные системы охлаждения;

потеря воды из Каховского водохранилища.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с лидером США Дональдом Трампом разговаривал о ЗАЭС.

Также министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты готовы взять под управление Запорожскую АЭС.