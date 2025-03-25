Костенко высказался о возможности передачи атомных электростанций

Передача украинских АЭС — нардеп объяснил, возможно ли это
Бывший народный депутат Украины пяти созывов Юрий Костенко прокомментировал возможность передачи атомных электростанций. По его словам, юридически это нельзя сделать, пока действует украинское законодательство.
Об этом Юрий Костенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 марта.
Передача украинских атомных электростанций
Костенко отметил, что украинские атомные станции — это государственная собственность, поэтому передача их в частные или иностранные руки запрещена законом.
"Это государственная собственность. Есть закон об использовании ядерной энергии и безопасности. Пока украинское законодательство этого не допускает", — сказал Костенко.
Среди других трудностей на ЗАЭС:
- отсутствие надлежащего контроля над станцией;
- дефицит персонала;
- разрушенные системы охлаждения;
- потеря воды из Каховского водохранилища.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с лидером США Дональдом Трампом разговаривал о ЗАЭС.
Также министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты готовы взять под управление Запорожскую АЭС.
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