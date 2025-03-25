Костенко висловився про можливість передачі атомних електростанцій

Запорізька АЕС. Фото: УНІАН

Колишній народний депутат України пʼяти скликань Юрій Костенко прокоментував можливість передачі атомних електростанцій. За його словами, юридично це не можна зробити, поки чинне українське законодавство.

Про це Юрій Костенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 березня.

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Передача українських атомних електростанцій

Костенко зауважив, що українські атомні станції — це державна власність, тому передача їх у приватні або іноземні руки заборонена законом.

"Це державна власність. Є закон про використання ядерної енергії та безпеку. Поки українське законодавство цього не допускає", — сказав Костенко.

Серед інших труднощів на ЗАЕС:

відсутність належного контролю над станцією;

дефіцит персоналу;

зруйновані системи охолодження;

втрата води з Каховського водосховища.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з лідером США Дональдом Трампом розмовляв про ЗАЕС.

Також міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Штати готові взяти під управління Запорізьку АЕС.