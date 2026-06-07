Передача судна РФ Украине: Власюк намекнул на новые санкционные решения

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Фото: РБК-Украина / Виталий Носач

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что впервые по запросу Украины передадут российские подсанкционное судно. Ранее суд в Швеции постановил арестовать судно РФ, которое перевозило зерно, собранное с временно оккупированных территорий Украины. Также возможны и другие такие решения.

Об этом Владислав Власюк сообщил в эфире "Мы — Украина", передает Новини.LIVE.

Судно РФ впервые передадут Украине

"Впервые по запросу украинской стороны в рамках международной правовой помощи судно было сначала задержано, затем — арестовано, и теперь будет подлежать передаче Украине", — отметил чиновник.

Власюк выразил надежду, что другие страны тоже последуют этой практике и будут арестовывать и передавать в первую очередь российские нефтяные танкеры.

"Есть небольшой тизер, что может скоро что-то и получится", — анонсировал уполномоченный президента.

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Согласно сообщению агентства Reuters, шведский суд арестовал судно CAFFA в Балтийском море 4 июня. В решении отмечается, что судно использовали для вывоза зерна, что может квалифицироваться как военное преступление.

Новини.LIVE сообщали о недавнем инциденте с российским судном Panormitis, которое прибыло в израильский порт Хайфа с краденым украинским зерном. После призывов Киева не принимать груз, Израиль отказался разгружать корабль.

В то же время в МИД Украины заверили, что вывоз зерна с временно оккупированных территорий и поставки его другим странам имеет системный характер.