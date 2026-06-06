Суд Швеции разрешил передать Украине арестованное судно теневого флота РФ

Арестованное судно Caffa. Фото: Getty Images

Окружной суд Швеции признал законным арест грузового судна Caffa и разрешил его передачу Украине. Решение принято в рамках расследования, связанного с возможным вывозом имущества с временно оккупированных украинских территорий. Владельцы судна сохраняют право обжаловать решение в течение трех недель.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на агентство Reuters.

Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной у южного побережья страны в марте этого года. Caffa ходило под фальшивым флагом, а также нарушало нормы морского законодательства и требования безопасности судоходства из-за неудовлетворительного технического состояния. По информации правоохранительных органов, большинство из 11 членов экипажа являлись гражданами России.

Суд увидел признаки военного преступления

В материалах суда отмечается, что действия, которые расследуются по этому делу, могут подпадать под определение военного преступления согласно шведскому законодательству. Именно это обстоятельство позволило суду открыть путь для передачи не только самого судна, но и связанных с ним доказательств украинским правоохранительным органам.

Государственный прокурор Швеции Гокан Ларссон заявил, что суд подтвердил наличие законных оснований для ареста Caffa и других связанных объектов. Ранее украинская сторона сообщала о заинтересованности в передаче судна в рамках расследования фактов незаконного вывоза продукции и имущества с временно оккупированных территорий Украины. Решение суда стало одним из первых подобных прецедентов в сотрудничестве между Швецией и Украиной по делам, связанным с последствиями российской агрессии.

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