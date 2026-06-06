Суд Швеції дозволив передати Україні заарештоване судно тіньового флоту РФ

Заарештоване судно Caffa. Фото: Getty Images

Окружний суд Швеції визнав законним арешт вантажного судна Caffa і дозволив його передачу Україні. Рішення ухвалено в рамках розслідування, пов'язаного з можливим вивезенням майна з тимчасово окупованих українських територій. Власники судна зберігають право оскаржити рішення протягом трьох тижнів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на агентство Reuters.

Судно було затримано шведською поліцією і береговою охороною біля південного узбережжя країни в березні цього року. Caffa ходило під фальшивим прапором, а також порушувало норми морського законодавства та вимоги безпеки судноплавства через незадовільний технічний стан. За інформацією правоохоронних органів, більшість з 11 членів екіпажу були громадянами Росії.

Суд побачив ознаки воєнного злочину

У матеріалах суду зазначається, що дії, які розслідуються у цій справі, можуть підпадати під визначення воєнного злочину згідно зі шведським законодавством. Саме ця обставина дала змогу суду відкрити шлях для передачі не лише самого судна, а й пов'язаних із ним доказів українським правоохоронним органам.

Державний прокурор Швеції Гокан Ларссон заявив, що суд підтвердив наявність законних підстав для арешту Caffa та інших пов'язаних об'єктів. Раніше українська сторона повідомляла про зацікавленість у передачі судна в рамках розслідування фактів незаконного вивезення продукції та майна з тимчасово окупованих територій України. Рішення суду стало одним із перших подібних прецедентів у співпраці між Швецією та Україною у справах, пов'язаних із наслідками російської агресії.

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