Передача судна РФ Україні: Власюк натякнув на нові санкційні рішення

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Фото: РБК-Україна / Віталій Носач

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що вперше за запитом України передадуть російські підсанкційне судно. Раніше суд у Швеції постановив арештувати судно РФ, яке перевозило зерно, зібране з тимчасово окупованих територій України. Також можливі й інші такі рішення.

Про це Владислав Власюк повідомив в ефірі "Ми — Україна", передає Новини.LIVE.

Судно РФ вперше передадуть Україні

"Вперше за запитом української сторони в рамках міжнародної правової допомоги судно було спершу затримано, потім — заарештовано, і тепер буде підлягати передачі Україні", — зазначив посадовець.

Власюк висловив сподівання, що інші країни теж послідують цій практиці та будуть арештовувати й передавати першочергово російські нафтові танкери.

"Є невеличкий тизер, що може скоро щось і вийде", — анонсував уповноважений президента.

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Згідно з повідомленням агентства Reuters, шведський суд арештував судно CAFFA в Балтійському морі 4 червня. У рішенні зазначається, що судно використовували для вивезення зерна, що може кваліфікуватися як воєнний злочин.

Новини.LIVE повідомляли про нещодавній інцидент із російським судном Panormitis, яке прибуло до ізраїльського порту Хайфа із краденим українським зерном. Після закликів Києва не приймати вантаж, Ізраїль відмовився розвантажувати корабель.

Водночас у МЗС України запевнили, що вивезення зерна з тимчасово окупованих територій та постачання його іншим країнам має системний характер.