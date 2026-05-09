Пентагон обнародовал первые материалы о контактах с НЛО

Пентагон обнародовал первые материалы о контактах с НЛО

Дата публикации 9 мая 2026 00:03
НЛО. Фото: war.gov

Министр войны США Пит Хегсет объявил об открытии доступа к секретным сведениям о неопознанных аномальных явлениях. В Америке официально начался цикл мероприятий, целью которых являются выявление, экспертная оценка и дальнейшее обнародование государственных архивов. Речь идет о материалах, которые касаются НЛО и других аномальных объектов.

Об этом со ссылкой на Министерство войны США сообщает Новини.LIVE.

Раскрытие архивов об НЛО

Процедуру реализуют под эгидой Пентагона в тесной координации с аппаратом директора Национальной разведки США. Программа предусматривает колоссальный объем данных — десятки миллионов страниц документации, которую собирали в течение многих десятилетий. Значительная часть этих сведений хранится исключительно на физических носителях и требует тщательной подготовки и верификации.

Снятие грифов секретности будет постепенным. Информацию планируют выкладывать в открытый доступ систематически — по мере обработки и готовности материалов. Процесс может затянуться, поскольку объем архивов большой, к тому же необходима межведомственная координация.

Согласно официальным данным, в обнародованные файлы войдут так называемые "неразрешенные случаи " — инциденты, которым государственные органы пока не могут дать логического или научного обоснования. Отсутствие окончательных выводов объясняют дефицитом первичных данных и потребностью в более глубоких исследованиях каждого отдельного случая. В то же время правительство не исключает, что для анализа и трактовки специфической информации, возможно, придется привлечь экспертов из частного сектора.

В Министерстве войны отмечают, что открытие этих архивов является ключевым к внедрению политики прозрачности. Руководство ведомства стремится обеспечить общество доступом к ранее закрытой информации.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщал, что американцы планируют обнародовать материалы об НЛО и других формах внеземной жизни. По словам американского лидера, общество интересуется этой темой. О том, что видел инопланетян, сообщал даже бывший президент США Барак Обама.

Также Новини.LIVE со ссылкой на AP писал, что в одном из Штатов заметили НЛО. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Таинственный объект в небе увидели жители Нью-Джерси.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
