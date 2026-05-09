Головна Новини дня Пентагон оприлюднив перші матеріали про контакти із НЛО

Дата публікації: 9 травня 2026 00:03
НЛО. Фото: war.gov

Міністр війни США Піт Хегсет оголосив про відкриття доступу до секретних відомостей про непізнані аномальні явища. ​В Америці офіційно розпочався цикл заходів, метою яких є виявлення, експертна оцінка та подальше оприлюднення державних архівів. Йдеться про матеріали, які стосуються НЛО та інших аномальних об’єктів.

Про це з посиланням на Міністерство війни США повідомляє Новини.LIVE.

Розкриття архівів про НЛО

​Процедуру реалізують під егідою Пентагону в тісній координації з апаратом директора Національної розвідки США. ​Програма передбачає колосальний обсяг даних — десятки мільйонів сторінок документації, яку збирали протягом багатьох десятиліть. ​Значна частина цих відомостей зберігається виключно на фізичних носіях і потребує ретельної підготовки та верифікації.

Зняття грифів секретності буде поступовим. Інформацію планують викладати у відкритий доступ систематично — у міру опрацювання та готовності матеріалів. Процес може затягнутися, оскільки обсяг архівів великий, до того ж необхідна міжвідомча координація.

​Згідно з офіційними даними, до оприлюднених файлів увійдуть так звані "недозволені випадки" — інциденти, яким державні органи наразі не можуть дати логічного чи наукового обґрунтування. ​Відсутність остаточних висновків пояснюють дефіцитом первинних даних та потребою в більш глибоких дослідженнях кожного окремого випадку. Водночас уряд не виключає, що для аналізу та трактування специфічної інформації, можливо, доведеться залучити експертів із приватного сектору.

​У Міністерстві війни зазначають, що відкриття цих архівів є ключовим кроком до впровадження політики прозорості. Керівництво відомства прагне забезпечити суспільство доступом до раніше закритої інформації.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа повідомляв, що американці планують оприлюднити матеріали щодо НЛО та інших форм позаземного життя. За словами американського лідера, суспільство цікавиться цією темою. Про те, що бачив інопланетян, повідомляв навіть колишній президент США Барак Обама. 

Також Новини.LIVE з посиланням на AP писав, що в одному зі Штатів помітили НЛО. Інцидент стався у грудні 2024 року. Таємничий об'єкт у небі побачили жителі Нью-Джерсі.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
