Партнеры выделят масштабную помощь для энергетики Украины — МИД

Партнеры выделят Украине новые пакеты энергоподдержки, — Тихий
Партнеры выделят новые пакеты помощи для Украины. Они будут направлены на восстановление энергосистемы и преодоление последствий российских атак на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, 4 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Новые пакеты помощи от партнеров получит Украина
По словам Тихого, партнеры подтвердили выделение новых пакетов помощи для Украины. В рамках этого передают более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования.
"Объявлено подтверждение предоставления новых пакетов, которые включают более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", — отметил спикер.
Он добавил, что Германия выделила 60 миллионов евро поддержки и дополнительное оборудование. В частности, 33 когенерационные установки и 15 мобильных гибридных генераторов. Кроме того, Италия направляет 10 млн евро в Фонд восстановления энергетики.
"Соединенное Королевство — почти 23 миллиона евро в Фонд, США более 400 миллионов долларов — на гуманитарные проекты поддержки украинцев этой зимой, другие взносы и оборудование", — отметил Тихий.
Представитель МИД поблагодарил всех партнеров за поддержку Украины. Он подчеркнул, что это очень важно, учитывая нынешнюю ситуацию в энергосистеме.
Напомним, ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил о том, что РФ пытается "разрезать" украинскую энергетику. Враг стремится разделить ее на изолированные части.
Также мы рассказывали о том, как Украина работает над автономностью энергосистемы. Алексей Кулеба раскрыл детали.
Читайте Новини.LIVE!