Партнеры выделят Украине новые пакеты энергоподдержки, — Тихий

Партнеры выделят Украине новые пакеты энергоподдержки, — Тихий

Дата публикации 4 февраля 2026 19:46
Партнеры выделят масштабную помощь для энергетики Украины — МИД
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

Партнеры выделят новые пакеты помощи для Украины. Они будут направлены на восстановление энергосистемы и преодоление последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, 4 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Тихого, партнеры подтвердили выделение новых пакетов помощи для Украины. В рамках этого передают более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования.

"Объявлено подтверждение предоставления новых пакетов, которые включают более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", — отметил спикер.

Он добавил, что Германия выделила 60 миллионов евро поддержки и дополнительное оборудование. В частности, 33 когенерационные установки и 15 мобильных гибридных генераторов. Кроме того, Италия направляет 10 млн евро в Фонд восстановления энергетики.

"Соединенное Королевство — почти 23 миллиона евро в Фонд, США более 400 миллионов долларов — на гуманитарные проекты поддержки украинцев этой зимой, другие взносы и оборудование", — отметил Тихий.

Представитель МИД поблагодарил всех партнеров за поддержку Украины. Он подчеркнул, что это очень важно, учитывая нынешнюю ситуацию в энергосистеме.

Напомним, ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил о том, что РФ пытается "разрезать" украинскую энергетику. Враг стремится разделить ее на изолированные части.

Также мы рассказывали о том, как Украина работает над автономностью энергосистемы. Алексей Кулеба раскрыл детали.

