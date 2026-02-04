Видео
Україна
Главная Новости дня Кулеба раскрыл, как Украина работает над автономностью энергосистемы

Кулеба раскрыл, как Украина работает над автономностью энергосистемы

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:01
Автономность энергосистемы Украины - Кулеба раскрыл детали
Алексей Кулеба. Фото: facebook/Олексей Кулеба

Украина активно работает над децентрализацией энергетики. Сейчас это единственный путь обеспечить стабильность энергоснабжения.

Об этом сообщил вицепремьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время визита журналистов на Дарницкую ТЭЦ в среду, 4 февраля.

Читайте также:

Автономность энергосистемы Украины

Он отметил, что важно сделать города и районы автономными от централизованного снабжения энергии.

"Это единственный выход. Это то, что мы делали в течение последних двух лет. И эту работу просто нужно наращивать. И все, от руководителей общин до губернаторов, должны быть в одном ключе и работать исключительно на эти задачи", — сказал Кулеба.

Министр также сообщил, что только Дарницкая ТЭЦ получила более 20 попаданий со стороны российских войск с начала отопительного сезона, что подчеркивает важность укрепления энергетической автономии регионов.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал регионы, где сейчас сложнее всего со светом.

А до этого глава Минэнерго раскрыл последствия для энергетики массированной атаки РФ на Украину 3 февраля.

