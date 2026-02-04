Зеленский рассказал о ситуации со светом 4 февраля

Срочная новость

В среду, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о ситуации со светом и теплом в Украине.

Провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По состоянию на сегодня наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине. Тяжело и в других областях Центральной Украины, в частности на Днепровщине и Черкасщине.

Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад - люди истощены. Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки.

Подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставки дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. Были отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушных сил ВСУ и министра обороны Украины. Докладывали по Харькову и обеспечению общин Харьковщины, по ситуации в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, в Донецкой области, в Винницкой и Черновицкой областях, в Житомирской области. Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку. Благодарен всем, кто работает ради людей.

