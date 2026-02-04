Відео
Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:20
Зеленський розповів про ситуацію зі світлом 4 лютого
Президент України Володимир Зеленський під час наради 4 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У череду, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський поінформував про ситуацію зі світлом та теплом в Україні.

Провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів. Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині. 

Читайте також:

  

Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки. 

  

Детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України. Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку. Вдячний усім, хто працює заради людей. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський теплопостачання війна в Україні енергетика відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
