Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Масований удар по енергосистемі — Шмигаль розповів про наслідки

Масований удар по енергосистемі — Шмигаль розповів про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 22:23
Шмигаль назвав наслідки атаки РФ на енергосистему 3 лютого
Денис Шмигаль на засіданні. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про результати засідання Штабу, на якому проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергетичній системі України. За його словами, ворог завдав значних пошкоджень об’єктам генерації, а також магістральним і розподільчим мережам у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Реклама
Читайте також:
Масований удар по енергосистемі — Шмигаль розповів про наслідки - фото 1
Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на енергосистему

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергетики змушені застосовувати графіки аварійних відключень. На найбільш критичних ділянках уже розпочато встановлення додаткових генераторів.

Особливо серйозних ушкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала людей теплом. Міністр назвав цей удар воєнним злочином росії.

На засіданні окреслили план відновлювальних робіт, водночас наголосивши, що повернення стабільного теплопостачання та електроенергії займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, органи місцевої влади, комунальні та приватні підприємства вже залучені до робіт і надають обладнання та спеціалістів.

Також доручено проаналізувати всі можливі об’єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де тимчасово можуть розміститися люди, які втратили тепло у своїх оселях.

З огляду на критичність ситуації, обговорено термінові заходи для стабілізації енергосистеми. Наразі триває перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже з завтрашнього дня до відновлення тепломагістралей долучаться сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків у зоні тривалих відключень.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки раз РФ атакувала енергетику з початку року. 

Також повідомлялось про те, як український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар РФ 3 лютого. 

Денис Шмигаль обстріли сфера енергетики війна в Україні енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації