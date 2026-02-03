Шмигаль назвав наслідки атаки РФ на енергосистему 3 лютого

Денис Шмигаль на засіданні. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про результати засідання Штабу, на якому проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергетичній системі України. За його словами, ворог завдав значних пошкоджень об’єктам генерації, а також магістральним і розподільчим мережам у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Реклама

Читайте також:

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на енергосистему

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергетики змушені застосовувати графіки аварійних відключень. На найбільш критичних ділянках уже розпочато встановлення додаткових генераторів.

Особливо серйозних ушкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала людей теплом. Міністр назвав цей удар воєнним злочином росії.

На засіданні окреслили план відновлювальних робіт, водночас наголосивши, що повернення стабільного теплопостачання та електроенергії займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, органи місцевої влади, комунальні та приватні підприємства вже залучені до робіт і надають обладнання та спеціалістів.

Також доручено проаналізувати всі можливі об’єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де тимчасово можуть розміститися люди, які втратили тепло у своїх оселях.

З огляду на критичність ситуації, обговорено термінові заходи для стабілізації енергосистеми. Наразі триває перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже з завтрашнього дня до відновлення тепломагістралей долучаться сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків у зоні тривалих відключень.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки раз РФ атакувала енергетику з початку року.

Також повідомлялось про те, як український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар РФ 3 лютого.